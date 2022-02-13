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    Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Унион», Ройс оформил дубль

    «Унион» — «Боруссия»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Берлинский «Унион» потерпел домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (0:3) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия»
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    «Боруссия»

    Дубль на счету Марко Ройса — 18-я и 25-я минуты, еще один гол за дортмундцев забил Рафаэл Геррейру на 71- минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Боруссия Д 0:3
    Голы: 0:1 Марко Ройс (18'), 0:2 Марко Ройс (25'), 0:3 Рафаэл Геррейру (71') Унион: Андреас Люте, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Тимо Баумгартль, Кристофер Триммель (Юлиан Рюэрсон, 79'), Гриша Прёмель, Бастиан Очипка, Шеральдо Бекер (Андраш Шчафер, 78'), Левин Эцтунали (Kevin Moehwald, 62'), Тайво Авонийи (Кевин Бехренс, 62'), Свен Михель (Энтони Уджа, 72') Боруссия Д: Юлиан Брандт (Рейниер, 90'), Дониелл Мален (Юссуфа Мукоко, 81'), Марко Ройс (Штеффен Тиггес, 90'), Джуд Беллингхэм, Махмуд Дахуд (Эмре Джан, 73'), Аксель Витсель, Рафаэл Геррейру (Нико Шульц, 90'), Матс Хуммельс, Дан-Аксель Загаду, Мануэль Аканджи, Грегор Кобель Предупреждения: Тимо Баумгартль (35'), Юлиан Брандт (39'), Kevin Moehwald (76'), Робин Кнохе (90 + 2'), Андраш Шчафер (90 + 5')

    «Боруссия» Д продолжает занимать 2-е место в таблице Бундеслиги — 46 очков, «Унион» — 6-й и 34 очка.

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