Симеоне: Борьба за выход в ЛЧ — реальность для «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико»подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (4:3).

«Мы оборонялись хорошо, два мяча были пропущены с пенальти, а победный гол подарил нам надежду и позволил покинуть поле с высоко поднятыми головами. Парни отдаются игре полностью.

Похоже, мы расплачиваемся за прошлый сезон, когда нам везло и мы в итоге стали чемпионами. Сейчас у нас то взлеты, то падения. То падения, то взлеты. Команда не хочет вылетать из гонки за место в Лиге чемпионов, нам нужно попасть туда.

Борьба за выход в Лигу чемпионов — это наша реальность, которую нужно принять», — приводит слова Симеоне Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хетафе» с 25 очками — на 15-й строчке.