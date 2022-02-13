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    Симеоне: Борьба за выход в ЛЧ — реальность для «Атлетико»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико Хетафе
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (4:3).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы оборонялись хорошо, два мяча были пропущены с пенальти, а победный гол подарил нам надежду и позволил покинуть поле с высоко поднятыми головами. Парни отдаются игре полностью.

    Похоже, мы расплачиваемся за прошлый сезон, когда нам везло и мы в итоге стали чемпионами. Сейчас у нас то взлеты, то падения. То падения, то взлеты. Команда не хочет вылетать из гонки за место в Лиге чемпионов, нам нужно попасть туда.

    Борьба за выход в Лигу чемпионов — это наша реальность, которую нужно принять», — приводит слова Симеоне Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хетафе» с 25 очками — на 15-й строчке.

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