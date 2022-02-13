Симеоне: Борьба за выход в ЛЧ — реальность для «Атлетико»

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
«Мы оборонялись хорошо, два мяча были пропущены с пенальти, а победный гол подарил нам надежду и позволил покинуть поле с высоко поднятыми головами. Парни отдаются игре полностью.
Похоже, мы расплачиваемся за прошлый сезон, когда нам везло и мы в итоге стали чемпионами. Сейчас у нас то взлеты, то падения. То падения, то взлеты. Команда не хочет вылетать из гонки за место в Лиге чемпионов, нам нужно попасть туда.
Борьба за выход в Лигу чемпионов — это наша реальность, которую нужно принять», — приводит слова Симеоне Marca.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетико» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хетафе» с 25 очками — на 15-й строчке.