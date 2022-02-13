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    «Милан» минимально выиграл у «Сампдории»

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    В матче 25 тура Серии А «Милан» победил «Сампдорию» со счетом 1:0.

    «Милан» минимально выиграл у «Сампдории»
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    Единственный гол на 8 минуте поединка забил форвард «дьяволов» Рафаэл Леау.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Сампдория 1:0
    Гол: 1:0 Рафаэл Леау (8') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Фикайо Томори, Алессио Романьоли, Алессандро Флоренци (Пьер Калюлю, 88'), Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер (Раде Крунич, 75'), Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 57'), Браим Диас (Франк Кессье, 57'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 57'), Оливье Жиру Сампдория: Франческо Капуто, Стефано Сенси, Антонио Кандрева (Абдельхамид Сабири, 85'), Мортен Торсби (Олбин Экдаль, 53'), Томас Ринкон (Фабио Квальярелла, 73'), Андреа Конти (Роналду Виейра, 53'), Никола Мурру (Томмазо Ауджелло, 53'), Омар Коллей, Джанджакомо Маньяни, Бартош Берешиньски, Владимиро Фальконе Предупреждения: Томас Ринкон (10'), Браим Диас (19'), Алессио Романьоли (26'), Исмаэль Беннасер (60')

    «Милан» набрал 55 очков после этого поединка и возглавил турнирную таблицу, обойдя «Интер» и «Наполи».

    «Сампдория» с 23 баллами на счету находится на 16 месте в таблице.

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