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    «Астон Вилла» и «Лидс» сыграли вничью, на счету Коутиньо гол и два ассиста

    «Астон Вилла» — «Лидс»: счет 3:3, обзор голов

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    «Астон Вилла» Стивена Джеррарда сыграла вничью с «Лидсом» в домашнем матче 33 тура АПЛ.

    Фелипе Коутиньо
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    Фелипе Коутиньо

    «Лидс» на 9 минуте забил первый мяч усилиями Дениэля Джеймса. С 30 по 43 минуты «Астон Вилла» сравняла счет и вышла вперед. Сначала отметился Фелипе Коутиньо, а затем два его ассиста позволили сделать дубль Джейкобу Рэмзи. Перед перерывом Джеймс сократил разрыв в счете.

    Гол Диего Льоренте на 53 минуте встречи позволил гостям избежать поражения.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Лидс 3:3
    Голы: 0:1 Даниэль Джеймс (9'), 1:1 Филиппе Коутиньо (30'), 2:1 Джейкоб Рэмси (38'), 3:1 Джейкоб Рэмси (43'), 3:2 Даниэль Джеймс (45 + 2'), 3:3 Диего Льоренте (63') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Лука Динь, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси (Калум Чемберс, 89'), Эмилиано Буэндия (Carney Chukwuemeka, 59'), Олли Уоткинс, Филиппе Коутиньо (Эшли Янг, 78') Лидс: Даниэль Джеймс, Джек Харрисон, Родриго, Рафаэл Диас, Матеуш Клих (Адам Форшоу, 85'), Робин Кох, Стюарт Даллас, Паскаль Стрёйк, Диего Льоренте, Люк Эйлинг, Иллан Меслье Предупреждения: Стюарт Даллас (45'), Эзри Конса (71'), Даниэль Джеймс (80'), Эзри Конса (87'), Мэтти Кэш (90 + 1'), Родриго (90 + 7')

    За 3 минуты до конца основного времени Эзри Конса оставил «Астон Виллу» в меньшинстве.

    «Вилла» набрала 27 очков и занимает 11 место. У «Лидса» 22 пункта и 15 позиция в таблице.

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