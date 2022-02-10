Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖдем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля
  • 15:13
    • «Идите играть в Серию С». Моуринью раскритиковал игроков «Ромы» после матча с «Интером»
  • 14:43
    • Российские фристайлисты не смогли выйти в финал микста по аккробатике на ОИ-2022
  • 14:31
    • СМИ: Непривитые игроки «Челси» пропустят гостевой матч с «Лиллем» в ЛЧ
  • 13:49
    • Сборная Финляндии разгромила Словакию, Маннинен оформил хет-трик
  • 12:28
    • Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта

    «Идите играть в Серию С». Моуринью раскритиковал игроков «Ромы» после матча с «Интером»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Рома Интер
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в жёсткой форме раскритиковал игроков своей команды после поражения в матче 1/4 финала Кубка Италии с миланским «Интером» (0:2).

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «Я хочу знать, почему вы обосрались в первые 10 минут. А потом я хочу знать, почему то же самое было в матче с "Миланом". Обосрался каждый из вас, без исключений.

    Я хочу знать, почему за последние два года вы стали такими хлюпиками по сравнению с большими командами. Если мы — маленькая команда, то судьи будут относиться к нам соответственно. "Интер" — суперкоманда. Вместо того чтобы найти мотивацию против такого соперника, вы обосрались.

    Худший недостаток мужчины — это отсутствие мужества и индивидуальности. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию С, без давления, без чемпионов и без больших стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужчины», — приводит слова Моуринью Football Italia.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Лестер» с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Канадцы справятся с немцами в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине?
  • Канада — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • США и Китай завершат матч «верхом»?
  • США — Китай. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры