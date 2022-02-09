Индзаги: «Интер» хорошо контролировал игру и заслужил выход в полуфинал

Главный тренер «Интера»подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Италии с «Ромой» (2:0).

«Мои парни выступили очень хорошо, это была непростая игра. "Рома" — качественная команда с отличным составом, мы хорошо контролировали игру и заслужили выход в полуфинал, зная, что на выходных у нас была серьезная неудача.

Пытаемся контролировать игру, но когда играешь против таких соперников, как "Рома", "Милан", "Наполи" и "Ливерпуль", нужно понимать, что будут моменты, когда будет оказываться давление, и сегодня мы хорошо держались в этой ситуации.

Мы знаем, что нас ждут тяжелые матчи, но мы изо всех сил хотели выйти в полуфинал, и мы добились этого против сильной команды Ромы», — цитирует Индзаги Sport Mediaset.

В полуфинале «Интер» сыграет с победителем матча между «Миланом» и «Лацио».