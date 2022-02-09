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    Тренер «Байера»: Пройдет еще 3-4 недели, прежде чем Азмун наберет форму

    Футбол Байер Футбол Германии
    Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане рассказал, когда экс-зенитовец Сердар Азмун сможет выйти на поле.

    Херардо Сеоане
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    Херардо Сеоане

    «Травма связки все еще беспокоит его, она все еще нуждается в последующем лечении. Я не могу точно сказать, когда он будет готов.

    Пройдет еще три-четыре недели, прежде чем Азмун наберет отличную форму. Это не означает, что он будет недоступен раньше. Он получает индивидуальные задания», — цитирует Сеоане Bild.

    Азмун стал игроком «Байера» 30 января. Иранец играл за «Зенит» с февраля 2019 года и провел 104 матча, в которых забил 62 мяча и сделал 17 голевых передач.

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