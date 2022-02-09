Тренер «Байера»: Пройдет еще 3-4 недели, прежде чем Азмун наберет форму

Главный тренер «Байера»рассказал, когда экс-зенитовецсможет выйти на поле.

«Травма связки все еще беспокоит его, она все еще нуждается в последующем лечении. Я не могу точно сказать, когда он будет готов.

Пройдет еще три-четыре недели, прежде чем Азмун наберет отличную форму. Это не означает, что он будет недоступен раньше. Он получает индивидуальные задания», — цитирует Сеоане Bild.

Азмун стал игроком «Байера» 30 января. Иранец играл за «Зенит» с февраля 2019 года и провел 104 матча, в которых забил 62 мяча и сделал 17 голевых передач.