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    Анчелотти: Асенсио — очень важный игрок для «Реала»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Гранадой» (1:0) в матче Ла Лиги.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я не люблю приписывать себе заслуги, потому что, когда мы проигрываем, это вина тренера, а когда мы выигрываем, это заслуга команды. Игроки должны быть на первых полосах, а болельщики очень помогли нам во втором тайме.

    Асенсио — очень важный игрок. Он много забил в этом сезоне, работал в обороне, что важно для нас. Мы выиграли игру благодаря его лучшим качествам. Он вернулся после тяжелого периода травм», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

    «Реал» набрал 53 очка и закрепился на первом месте в таблице Ла Лиги. «Гранада» с 24 очками занимает 16-ю позицию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    12 февраля «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

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