Анчелотти: Асенсио — очень важный игрок для «Реала»

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Я не люблю приписывать себе заслуги, потому что, когда мы проигрываем, это вина тренера, а когда мы выигрываем, это заслуга команды. Игроки должны быть на первых полосах, а болельщики очень помогли нам во втором тайме.
Асенсио — очень важный игрок. Он много забил в этом сезоне, работал в обороне, что важно для нас. Мы выиграли игру благодаря его лучшим качествам. Он вернулся после тяжелого периода травм», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
«Реал» набрал 53 очка и закрепился на первом месте в таблице Ла Лиги. «Гранада» с 24 очками занимает 16-ю позицию.
Календарь и таблица испанской Примеры
12 февраля «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом».