Стало известно, почему Миранчук не перешел в «Лацио»

Футбольный агентподтвердил, что полузащитник «Аталанты»мог перейти в

«Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче "Лацио" и "Аталанты" Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займёт несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.

Главная причина заключается в том, что "Аталанта" не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане "Аталанта" и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы "Аталанта" хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В "Лацио" с уважением отнеслись к решению "Аталанты".

Сарри (главный тренер "Лацио" — прим.) был заинтересован в переходе Алексея в "Лацио". Маурицио знаком с ним лично ― Миранчук забивал его "Ювентусу". Ещё когда Маурицио работал в Турине, он был не против его трансфера в клуб. До "Аталанты" мы вели диалог с "Юве", а конкретно с господином Паратичи. Но в команде была серьёзная конкуренция в группе атаки, хотя встречи и дискуссии с руководством туринцев действительно были. К сожалению, тогда у Миранчука не было нужного бэкграунда. РПЛ — это РПЛ, надо всё правильно соизмерять.

Думаю, для Алексея вопрос перехода в итальянский гранд ещё открыт. Из "Аталанты" эта дорога всегда доступна. Хотя сама "Аталанта" тоже последние годы уже является топ-клубом. Это видно и по результатам, и по подходу», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».