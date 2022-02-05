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    Адамов: Президент «Урала» хотел, чтобы я перешел в «Зенит»

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    Защитник Арсен Адамов рассказал подробности своего перехода из «Урала» в «Зенит».

    Арсен Адамов
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    Арсен Адамов

    «Если честно, не помню после какой игры президент клуба сказал, что есть интерес со стороны "Зенита". Но не после той — позже. Я не обращал на это внимания, потому что до зимнего перерыва оставалось еще несколько игр. Был сосредоточен на них. А перешел, получилось, уже в январе.

    Было предложение и из другой команды (речь о "Локомотиве" — прим.) и многие у нас думали, что перейду именно в нее. Но первые 4-5 дней сбора в Эмиратах я пропустил.

    Когда прилетел, президент клуба сказал, что есть большой интерес со стороны "Зенита". Спросил, как я на это смотрю. Ответил, что положительно. Викторович говорит: "Я тоже хочу, чтобы ты пошел в Зенит". И так получилось, что уже через три дня после нашего разговора клубы обо всем договорились.

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    • Я и сам хотел именно сюда. "Зенит" — самый сильный чемпионате, каждый год играет в еврокубках. Это большой вызов для меня. А у Викторовича таких вопросов не задавал. Он ко мне всегда как к сыну относился. И поэтому, думаю, хотел, чтобы я перешел в сильный клуб», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

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