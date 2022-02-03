«Аль-Джазира» вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира

В первом круге турнира команда из ОАЭ победила «Пираэ» из Французской Полинезии — 4:1.
Футбол. Клубный ЧМ
Аль-Джазира — Pirae 4:1
Голы: 1:0 Zayed Alameri (5'), 2:0 Ahmed Al Hashmi (25'), 3:0 Milos Kosanovic (41'), 3:1 Mohammed Rabii (автогол) (48'), 4:1 Абдулай Диаби (63') Аль-Джазира: Ali Khaseif (Abdulrahman Al Ameri, 46'), Abdulla Idrees, Milos Kosanovic (Nawaf Dhawi, 85'), Khalfan Mubarak (Zayed Sultan, 46'), Mohammed Rabii, Zayed Alameri (Ali Ahmed Mabkhout, 61'), Thulani Serero (Мамаду Кулибали, 46'), Абдулай Диаби, Mohamed Jamal, Жоао Виктор, Ahmed Al Hashmi Pirae: Teva Durot, Matatia Paama, A.Bennett (Jay Warren, 85'), Alvin Tehau, J.Tehau, Louis Gitton (Nehemia Teriitahi, 85'), Heirauarii Salem (Patrick Tepa, 57'), Roonui Tinirauarii (Teimanaiterai Pater, 79'), Yohann Tihoni (Sylvain Graglia, 46'), Heimano Bourebare, Benoit Mathon
В четвертьфинале «Аль-Джазира» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.