«Арсенал» обратился к Обамеянгу после расторжения контракта

«Арсенал» опубликовал в Twitter видео, посвященное нападающему, который покинул клуб.

«За победные моменты, за культовые празднования, за то, что заставлял нас смеяться. Спасибо тебе за все», — говорится в публикации лондонского клуба.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile

Thank you for everything, @Auba ❤️