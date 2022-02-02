«Арсенал» обратился к Обамеянгу после расторжения контракта

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: globallookpress.com
«За победные моменты, за культовые празднования, за то, что заставлял нас смеяться. Спасибо тебе за все», — говорится в публикации лондонского клуба.
⚡ For the match-winning moments— Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022
🙅♂️ For the iconic celebrations
😀 For making us smile
Thank you for everything, @Auba ❤️
1 февраля «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом. Ранее сообщалось, что нападающий перейдет в «Барселону».
В нынешнем сезоне габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за лондонский клуб.