Божович: Деспотович поможет «Арсеналу» решить поставленные перед нами задачи

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал заключение контракта с нападающим

Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года.

«Очень хорошо, что наш клуб смог так оперативно провести переговоры и договориться с Деспотом о подписании контракта. Я хорошо его знаю, перед переходом мы плодотворно пообщались.

Думаю, что Джордже не нуждается в лишнем представлении. Он футболист высокого уровня, в прошлом сезоне ему удалось много забить за "Рубин".

Уверен, что если бог даст ему силы и здоровье, то он сможет нам помочь решить поставленные перед нами задачи», — приводит слова Божовича пресс-служба «Арсенала».

Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.