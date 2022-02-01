Самедов: Хендрикс не подошел «Спартаку», поэтому клуб нашел ему замену

Чемпион России в составе «Спартака»считает, что нидерландский полузащитникне подошел московскому клубу по игровым качествам.

26 января «Спартак» объявил о переходе Хендрикса на правах аренды в нидерландский «Фейенорд» до конца сезона-2022/23.

«Насколько ожидаемым был уход Хендрикса и Понсе? Они меньше всего использовались. Хендрикс мало играл, Понсе долгое время был травмирован, насколько я помню.

Плюс "Спартак" взял на эту позицию Николсона, они нашли также опорника. Видимо, Хендрикс по игровым качествам не подошел. Видимо, нашли для них варианты, выбор пал на этих футболистов.

Укрепил ли слабые места "Спартак"? Время покажет, вместо одного опорника пришел другой, такая же ситуация с нападающими. Время покажет, усилились ли они или нет», — сказал Самедов ТАСС.