«Эвертон» может выкупить у «Бенфики» украинского форварда Яремчука

Нападающий «Бенфики»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Correio da Manhã, украинского футболиста хочет приобрести «Эвертон».

Не исключено, что клубы успеют заключить сделку до закрытия январского трансферного окна.

«Эвертон» готов заплатить за Яремчука 17 миллионов евро.

Яремчук перешел в «Бенфику» перед началом сезона из бельгийского «Гента». В текущем чемпионате Португалии он провел 13 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

В начале января «Эвертон» купил у киевского «Динамо» защитника Виталия Миколенко за 23 миллиона евро.