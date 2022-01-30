УЕФА требует от Анчелотти сдать экзамен, чтобы продлить тренерскую лицензию

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
По словам источника, срок действия лицензии истек 31 декабря 2021 года. По правилам УЕФА, для ее продления специалист должен пройти курсы и сдать экзамен.
В ответ в УЕФА обратилась Испанская федерация футбола, представители которой высказали мнение, что если экзамен будет сдавать такой опытный и именитый тренер, то все стороны будут выглядеть довольно глупо.
В послужном списке 62-летнего итальянца значатся такие клубы, как: «Реджана», «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Бавария», «Наполи», «Эвертон» и «ПСЖ». Наибольших успехов тренер добился с «Миланом».