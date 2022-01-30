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    УЕФА требует от Анчелотти сдать экзамен, чтобы продлить тренерскую лицензию

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от главного тренера «Реала» Карло Анчелотти продлить тренерскую лицензию, сообщает Corriere dello Sport.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    По словам источника, срок действия лицензии истек 31 декабря 2021 года. По правилам УЕФА, для ее продления специалист должен пройти курсы и сдать экзамен.

    В ответ в УЕФА обратилась Испанская федерация футбола, представители которой высказали мнение, что если экзамен будет сдавать такой опытный и именитый тренер, то все стороны будут выглядеть довольно глупо.

    В послужном списке 62-летнего итальянца значатся такие клубы, как: «Реджана», «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Бавария», «Наполи», «Эвертон» и «ПСЖ». Наибольших успехов тренер добился с «Миланом».

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