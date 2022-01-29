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    «Сочи» победил «Балтику» в контрольном матче

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    Калининградская «Балтика» потерпела поражение от «Сочи» (0:1) в контрольном матче на тренировочном сборе в Белеке (Турция).

    «Сочи»
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    «Сочи»

    Автором единственного гола на 19-й минуте стал форвард «Сочи» Никита Бурмистров.

    Товарищеский матч
    «Балтика» (Калининград) — «Сочи» — 0:1 (0:1)
    Гол: Бурмистров, 19«Сочи»: Адамов (Заболотный, 46), Терехов, Цаллагов, Заика, Юрганов, Дркушич (Маргасов, 46), Родригау (Прохин, 46), Юсупов, Бурмистров (Жоаузинью, 46), Ангбан, Нобоа (Барсов, 46)

    Свой следующий матч на сборах в Турции клуб из Краснодарского края проведет с «Рубином» 2 февраля.

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    В другом товарищеском матче «Ротор» победил болгарский «Хебар» (4:2).

    В составе победителей хет-трик сделал Алексей Щеткин. Еще один гол в активе Камиля Муллина.

    Товарищеский матч
    «Ротор» (Россия) — «Хебар» (Болгария) — 4:2 (4:0)
    Голы: Щеткин, 3 (1:0). Щеткин, 20 (2:0). Щеткин, 25 (3:0). Муллин, 41 (4:0) (пен.). Манев, 60 (4:1). Чаровски, 90 (4:2) (пен.)«Ротор»: Обухов (Терновский, 46), Макаров (к) (Дудиев, 60), Мартынов (Школик, 60), Бериашвили (Голосов, 70), Слепов (Первушин. 50), Махатадзе (Шахов, 50), Имран (Ташаев, 50 (Кипиани, 77)), Чуканов (Николаев, 65), Муллин (Мохбалиев, 60), Минаев (Серченков, 60), Щёткин (Абдуллаев, 60)«Хебар»: Василев, Туртов, Найдёнов (Божуркин, 83), Терзиев, Тодоров (Дишков, 35), Бастунов, Манев, Игнатов, Хамдиев (Чаровски, 40), Василев, ПетковПредупреждения: Тодоров, 30

    «Ротор» провел свой первый матч на сборе.

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