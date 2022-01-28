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    СМИ: «Лацио» продолжает переговоры с «Аталантой» по Миранчуку

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    «Лацио» по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Накануне генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси опроверг информацию о возможном уходе Миранчука в «Лацио», заявив, что игрок останется в команде как минимум до конца сезона.

    Но по данным La Repubblica, клубы продолжают вести переговоры по трансферу 26-летнего россиянина.

    Препятствием для заключения сделки может стать травма Миранчука. Сообщалось, что он пропустит около месяца.

    Отмечается, что на трансфере настаивает главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри, которому нужен универсальный игрок в линию нападения.

    Миранчук в текущем сезоне сыграл за «Аталанту» в 13-ти матчах чемпионата Италии, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Дженоа».

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