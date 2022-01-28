Эквадор — Бразилия: счет матча 1:1, обзор голов

Бразильцы вышли вперед на 6-й минуте благодаря голу Каземиро. Коутиньо навесил с левого фланга, последовал удар по воротам сборной Эквадора, отбил Домингес, но Каземиро очень чётко сыграл на линии ворот, добив мяч в створ.
На 15-й минуте прямую красную карточку получил эквадорский вратарь Алешандер Домингес, но спустя 5 минут составы уравнялись — защитник бразильцев Эмерсон получил вторую желтую карточку.
На 31-й минуте главный арбитр Вильмар Рольдан показал красную карточку вратарю бразильцев Алиссону, однако после просмотра VAR красная карточка голкиперу «Ливерпуля» была заменена на желтую.
На 75-й минуте заработали угловой игроки сборной Эквадора, навесил от флажка Эступиньян, и Феликс Торрес уверенно замкнул передачу, сравняв счет.
В компенсированное время хозяева могли вырвать победу — арбитр назначил пенальти в ворота бразильцев и удалил с поля Алиссона. Однако после просмотра VAR пенальти и удаление были отменены.
Бразилия набрала 36 очко в 14 матчах и осталась на 1-м месте в отборочной группе. Бразильцы досрочно обеспечили себе путевку на мундиаль. Эквадор (24 очка после 15 матчей) — на 3-й позиции.