Эквадор — Бразилия: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче отборочного турнира к ЧМ-2022.

Бразильцы вышли вперед на 6-й минуте благодаря голу Каземиро. Коутиньо навесил с левого фланга, последовал удар по воротам сборной Эквадора, отбил Домингес, но Каземиро очень чётко сыграл на линии ворот, добив мяч в створ.

На 15-й минуте прямую красную карточку получил эквадорский вратарь Алешандер Домингес, но спустя 5 минут составы уравнялись — защитник бразильцев Эмерсон получил вторую желтую карточку.

На 31-й минуте главный арбитр Вильмар Рольдан показал красную карточку вратарю бразильцев Алиссону, однако после просмотра VAR красная карточка голкиперу «Ливерпуля» была заменена на желтую.

На 75-й минуте заработали угловой игроки сборной Эквадора, навесил от флажка Эступиньян, и Феликс Торрес уверенно замкнул передачу, сравняв счет.

В компенсированное время хозяева могли вырвать победу — арбитр назначил пенальти в ворота бразильцев и удалил с поля Алиссона. Однако после просмотра VAR пенальти и удаление были отменены.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка Эквадор — Бразилия 1:1 Голы: 0:1 Каземиро (6'), 1:1 Felix Torres (75') Эквадор: Алешандер Домингес, Angelo Preciado (Romario Caicedo, 66'), Felix Torres, Piero Hincapie, Первис Эступинан, Алан Франко (Hernan Ismael Galindez, 18'), Карлос Груэсо (Эдуар Пресиадо, 66'), Moises Caicedo (Джегсон Мендес, 85'), Гонсало Плата, Эннер Валенсия, M.Estrada (Michael Carcelen, 85') Бразилия: Винисиус Жуниор (Габриэл Жезус, 63'), Матеус Кунья (Gabriel Barbosa, 78'), Рафаэл Диас (Антони, 63'), Каземиро, Филиппе Коутиньо (Дани Алвес, 33'), Фред, Алекс Сандро, Тьяго Силва, Эдер Милитао, Emerson Royal, Алисон Бекер Предупреждения: Emerson Royal (1'), Emerson Royal (20'), Алисон Бекер (31'), Рафаэл Диас (42'), Эдер Милитао (45 + 2'), Эннер Валенсия (70'), Moises Caicedo (78') Удаление: Алешандер Домингес (15')

Бразилия набрала 36 очко в 14 матчах и осталась на 1-м месте в отборочной группе. Бразильцы досрочно обеспечили себе путевку на мундиаль. Эквадор (24 очка после 15 матчей) — на 3-й позиции.