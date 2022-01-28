«Интер» подпишет экс-игрока «Локомотива»

Нападающий «Дженоа»перейдет в миланскийдо закрытия январского трансферного окна в Европе.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Интер» возьмет в аренду 33-летнего форварда.

Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

В «Интере» Кайседо хочет видеть главный тренер команды Симоне Индзаги, который хорош знаком с эквадорцем по совместной работе в «Лацио».

Кайседо в текущем чемпионате Италии провел за «Дженоа» восемь матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Интер» может подписать полузащитника «Лейпцига» Анхелиньо.