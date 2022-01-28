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    «Интер» подпишет экс-игрока «Локомотива»

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    Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо перейдет в миланский «Интер» до закрытия январского трансферного окна в Европе.

    Фелипе Кайседо
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    Фелипе Кайседо

    По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Интер» возьмет в аренду 33-летнего форварда.

    Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

    В «Интере» Кайседо хочет видеть главный тренер команды Симоне Индзаги, который хорош знаком с эквадорцем по совместной работе в «Лацио».

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    • Кайседо в текущем чемпионате Италии провел за «Дженоа» восемь матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что «Интер» может подписать полузащитника «Лейпцига» Анхелиньо.

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