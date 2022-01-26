«Урал» — «Пюник»: счет матча 1:1, обзор голов

«Урал» Фото: «Урал»
Голом за команду из Екатеринбурга отметился Рафал Августиняк с пенальти, который заработал Рамазан Гаджимурадов.
Контрольный матч
«Урал» — «Пюник» — 1:1 (1:1)
Голы: Арутюнян, 35 (0:1). Аугустыняк, 42 — с пенальти (1:1)Состав «Урала» в первом тайме: Помазун, Гогличидзе, Августиняк, Юшин, Бикфалви, Гаджимурадов, Кулаков, Йовичич, Кузьмичёв, Мамин, ГагнидзеСостав «Урала» во втором тайме: Годзюр, Егорычев, Агеев, Железнов (Маковский, 85), Ибрахимай, Колесниченко, Шатов (Емельянов, 70), Динга, Шмыков, Магомадов
Следующий матч «Урал» проведёт 30 января против ФК «Родина».