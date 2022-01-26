«Урал» — «Пюник»: счет матча 1:1, обзор голов

Роман Репилов: Сделаю все, чтобы удачно выступить на Играх в Пекине

Звездный российский саночник неудачно выступил на дебютных для себя ОИ-2018 в Пхенчхане, но готов взять реванш на Олимпиаде в Китае. С трехкратным чемпионом мира Романом Репиловым пообщался Владислав Прусаков