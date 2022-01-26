«Ньюкасл» готов заплатить 40 млн евро за полузащитника «Лиона»

Полузащитник «Лиона»стал очередной трансферной целью

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, несмотря на выгодные финансовые условия как для «Лиона», так и для футболиста, французский клуб сомневается в целесообразности этой сделки.

«Ньюкасл» готов заплатить за Гимараэса 40 миллионов евро.

Ожидается, что бразилец и его агенты примут решение в ближайшие дни. Пока что Бруно больше склоняется к тому, чтобы уйти из «Лиона» летом в более сильный клуб. Интерес к нему проявляют лондонский «Арсенал» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» отказался продавать «Ньюкасла» Эдена Азара.