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    «Ньюкасл» готов заплатить 40 млн евро за полузащитника «Лиона»

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    Полузащитник «Лиона» Бруно Гимараэс стал очередной трансферной целью «Ньюкасла».

    Бруно Гимараэс
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    Бруно Гимараэс

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, несмотря на выгодные финансовые условия как для «Лиона», так и для футболиста, французский клуб сомневается в целесообразности этой сделки.

    «Ньюкасл» готов заплатить за Гимараэса 40 миллионов евро.

    Ожидается, что бразилец и его агенты примут решение в ближайшие дни. Пока что Бруно больше склоняется к тому, чтобы уйти из «Лиона» летом в более сильный клуб. Интерес к нему проявляют лондонский «Арсенал» и «Ювентус».

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