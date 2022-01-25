Сборная России крупно обыграла Хорватию на ЧЕ-2022 по мини-футболу

одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы 2022 года с— 4:0.

Дубль в составе победителей сделал Артем Антошкин. Также отличились Паулиньо и Иван Чишкала.

Мини-футбол. ЧЕ-2022 Хорватия — Россия — 0:4 (0:3) Голы: Антошкин, 3 (0:1). Паулиньо, 12 (0:2). Чишкала, 20 (0:3). Антошкин, 26 (0:4)Хорватия: Лукетин, Примич — Матошевич, Еловчич, Маринович, Новак, Канюх, Джураш, Й. Сутон, Юрлина, Постружин, Чекот, Хорват, СекуличРоссия: Путилов, Замтарадзе — Антошкин, Робиньо, Чишкала, Давыдов, Афанасьев, Милованов, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Соколов, Паулиньо, НандоПредупреждения: Еловчич, 36. Лукетин, 38Удаление: Матошевич, 2

Россия набрала шесть очков и лидирует в группе С. Команда обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. У Хорватии три очка и вторая позиция.

В заключительном матче группового этапа Россия сыграет с Польшой 29 января. Соперник россиян по 1/4 финала станет известен позднее.