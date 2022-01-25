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    «Барселона» хочет подписать Морату и Тальяфико

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    «Барселона» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Альваро Морату и защитника «Аякса» Николаса Тальяфико до закрытия трансферного окна, сообщает Diario Sport.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    По информации источника, директор каталонского клуба Матеу Алемани работает над этими сделками.

    Трансфер Мораты является пожеланием главного тренера «Барселоны» Хави. При этом главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет сохранить нападающего в команде.

    Также каталонцы ведут переговоры с «Аяксом» по Тальяфико. «Барса» планирует арендовать защитника с правом выкупа, а амстердамский клуб имеет предложение от «Марселя» и хочет продать его. Несмотря на это, вероятность аренды существует.

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