«Зенит» объявил о переходе Арсена Адамова из «Урала»

«Зенит» и «Урал» достигли соглашения о переходе защитникав петербургский клуб, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26 и вступит в силу после прохождения футболистом углублённого медицинского обследования в Петербурге.

Адамов выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Выступает преимущественно на позиции правого защитника, обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева.

«Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион страны — «Зенит».