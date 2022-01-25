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    «Зенит» объявил о переходе Арсена Адамова из «Урала»

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    «Зенит» и «Урал» достигли соглашения о переходе защитника Арсена Адамова в петербургский клуб, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

    Арсен Адамов
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    Арсен Адамов

    Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26 и вступит в силу после прохождения футболистом углублённого медицинского обследования в Петербурге.

    Адамов выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Выступает преимущественно на позиции правого защитника, обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева.

    «Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион страны — «Зенит».

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