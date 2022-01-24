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    Хави: Я доволен стараниями игроков и результатом

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    Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после победы над «Алавесом» (1:0) в матче 22-го тура Ла Лиги.

    Хави
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    Хави

    «Очень важная победа на сложном поле. Замерзшее поле нам мешало. Команда старалась, верила до конца. Это важная победа, чтобы продолжать борьбу за высокие места. Доволен стараниями игроков и результатом.

    Мы ждали этого матча. Мы пробовали играть в разных схемах — в три защитника, в четыре. Потом мы играли по схеме 3-4-3, и это дорого нам обошлось. У нас непростая ситуация. Мы должны страдать, и сегодня мы знаем, как это делать.

    Сейчас у игроков мало уверенности в себе. То, что их окружает, иногда не помогает. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которые подверглись критике. Футболка "Барселоны" весит на 20 килограммов больше, чем в другом клубе. Сегодня взошло солнце. Эмоционально они должны были одержать победу», — приводит слова Хави AS.

    «Барселона» с 35 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. У «Алавеса» 17 очков и 19-я, предпоследняя, позиция.

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