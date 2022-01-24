ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборах в Испаниивстречался с люксембургским. Игр завершилась победой клуба из Люксембурга со счётом 1:0.

На 14-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Дюделанжа» Дейвид Синани.

«Красно-синие» располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 января в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы проведут встречу с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.