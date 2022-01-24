ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» подарил надежду на возрождение чемпионской гонки
  • 10:37
    • Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open второй год подряд
  • 16:13
    • Стефанос Циципас вышел в 1/4 Australian Open переиграв Фритца
  • 16:07
    • Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала Australian Open
  • 15:54
    • ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче
  • 15:32
    • «Эвертон» готов арендовать Алли у «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ЦСКА Товарищеские матчи
    В товарищеском матче на сборах в Испании ЦСКА встречался с люксембургским «Дюделанжем». Игр завершилась победой клуба из Люксембурга со счётом 1:0.

    Дейвид Синани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дейвид Синани

    На 14-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Дюделанжа» Дейвид Синани.

    «Красно-синие» располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).

    Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 января в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы проведут встречу с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Камерун уверенно одолеет островитян?
  • Камерун — Коморские острова. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Как «Вегас» закончит выезд в Вашингтон?
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Блэкберн» вернется на победный путь?
  • «Блэкберн» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Камерун — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Альмерия — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры