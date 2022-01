«Аякс» не отпускает защитника Тальяфико в «Барселону»

Защитник «Аякса»хочет перейти в «Барселону». Аргентинский футболист надеется, что клуб отпустит его в испанскую команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Нидерландский клуб пока не отпускает 29-летнего футболиста в «Барселону» на правах аренды, но сообщается, что Тальяфико попытается договориться с руководством, потому что хочет играть за испанский клуб.

Nicolás Tagliafico has no doubts: he only wants to join Barcelona as revealed yesterday. He hopes Ajax will let him go in front of this chance. 🇦🇷 #FCB

Ajax are still not accepting loan move. But Tagliafico will push again: he only wants Barça.

📲 More: https://t.co/nkHUMBiXVJ