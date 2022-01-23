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    Шевченко — главный кандидат на пост наставника сборной Польши

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    Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что новый главный тренер национальной сборной будет представлен 31 января на Национальном стадионе, сообщает Sportowe Fakty.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    Главными кандидатами на должность называются Андрей Шевченко и Адам Навалка, однако у украинца больше шансов получить эту должность.

    Польский футбольный союз должен решить вопрос с зарплатой Андрея Николаевича, который хочет получать в районе 2,3-2,5 миллиона евро.

    Ранее пост главного тренера сборной Польши покинул Паулу Соуза. Он расторг контракт ради работы с бразильским «Фламенго».

    Именно сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

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