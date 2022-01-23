Шевченко — главный кандидат на пост наставника сборной Польши

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что новый главный тренер национальной сборной будет представлен 31 января на Национальном стадионе, сообщает Sportowe Fakty.

Главными кандидатами на должность называются Андрей Шевченко и Адам Навалка, однако у украинца больше шансов получить эту должность.

Польский футбольный союз должен решить вопрос с зарплатой Андрея Николаевича, который хочет получать в районе 2,3-2,5 миллиона евро.

Ранее пост главного тренера сборной Польши покинул Паулу Соуза. Он расторг контракт ради работы с бразильским «Фламенго».

Именно сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.