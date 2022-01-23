Шевченко — главный кандидат на пост наставника сборной Польши

Андрей Шевченко Фото: globallookpress.com
Главными кандидатами на должность называются Андрей Шевченко и Адам Навалка, однако у украинца больше шансов получить эту должность.
Польский футбольный союз должен решить вопрос с зарплатой Андрея Николаевича, который хочет получать в районе 2,3-2,5 миллиона евро.
Ранее пост главного тренера сборной Польши покинул Паулу Соуза. Он расторг контракт ради работы с бразильским «Фламенго».
Именно сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.