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    Клопп: Я более чем доволен

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:1).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Важно, что мы добились этого без них. Их отъезд сделал ситуацию напряженной.

    Когда у тебя нет максимальной скорости на фланге, то тебе, конечно, нужно вносить изменения в этих зонах. Парни хорошо поработали, чтобы отличиться. Они отлично справились, и я более чем доволен этим.

    Это очень важно! Ты пытаешься сделать все, и ты не всегда можешь превосходить соперника или доминировать над ним, но результат необходим. Это футбол. Нам было сложно, но мы справились.

    "Кристал Пэлас" — по-настоящему талантливая команда, вау. Мы хорошо играли в первые 35 минут, но не смогли удержать преимущество и открыли для них дверь. А они были более чем готовы войти в нее.

    Все это делает победу еще слаще, ведь мы так хорошо поработали», — сказал Клопп в интервью Sky Sports.

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