«Лион» — «Сент-Этьен»: счет матча 1:0, обзор гола

переигралв матче 22-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Судьбу встречи решил единственный гол, автором которого стал Мусса Дембеле с пенальти.

Отметим, что «ткачи» продлили беспроигрышную серию до шести встреч.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Сент-Этьен 1:0 Гол: 1:0 Мусса Дембеле (пенальти) (15') Лион: Антони Лопеш, Дамьен Да Сильва, Тьяго Мендес, Кастелло Люкеба, Лео Дюбуа (Мало Гюсто, 45'), Бруно Гимарайнс, Максанс Какере, Энрике, Лукас Пакета (Райан Шерки, 80'), Уссем Ауа (Шердан Шакири, 80'), Мусса Дембеле (Тино Кадевере, 62') Сент-Этьен: Арно Норден (El Hadji Dieye, 76'), Адиль Аушиш (Бакари Сако, 46'), Зеду Юссуф (Эмен Муэффек, 76'), Люка Гурна-Дуат (Сада Тиуб, 64'), Махди Камара, Габриэл Силва, Микаэль Наде, Тимоте Колодзейчак, Abdoulaye Bakayoko, Иванн Макон (Жан-Филипп Крассо, 64'), Поль Бернардони Предупреждения: Люка Гурна-Дуат (19'), Махди Камара (42'), Иванн Макон (50'), Дамьен Да Сильва (60'), Сада Тиуб (90 + 1')

«Лион» набрал 31 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1, обойдя «Нант». «Сент-Этьен» с 12 баллами занимает последнюю позицию в чемпионате.