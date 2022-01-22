Стартовые составы на матч «Лидс» — «Ньюкасл»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Лидс»: Меслье, Даллас, Стрёйк, Льоренте, Эйлинг, Кох, Харрисон, Клих, Родриго, Рафинья, Джеймс.
Запасные: Клессон, Ельде, Мур, Бейт, Кеннех, Маккарон, Маккинстри, Джелхардт, Робертс.
«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Шер, Ласселлс, Триппьер, Шелви, Уиллок, Сент-Максимен, Фрейзер, Жоэлинтон, Вуд.
Запасные: Дарлоу, Кларк, Льюис, Манкильо, Альмирон, Хендрик, Лонгстафф, Мёрфи, Гейл.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери — Дэвид Кут.