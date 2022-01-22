«Бохум» — «Кельн»: счет матча 2:2, обзор голов

В составе хозяев поля забивали Геррит Хольтманн (25-я минута) и Такума Асано (70). У «козлов» голами отличились Тимо Хюберс (36) и Антони Модест (45).
Футбол. Германия. Бундеслига
Бохум — Кёльн 2:2
Голы: 1:0 Геррит Хольтман (25'), 1:1 Тимо Хюберс (36'), 1:2 Антони Модест (45'), 2:2 Такума Асано (70') Бохум: Мануэль Риман, Костас Стафилидис (Кристиан Гамбоа, 65'), Армель Белла-Котчап, Максим Лайч, Данило Соарес, Эдуард Лёвен, Энтони Лосийя, Эльвис Реджбечай (Patrick Osterhage, 82'), Геррит Хольтман (Кристофер Антви-Адджей, 82'), Юрген Локадия (Себастьян Полтер, 56'), Милош Пантович (Такума Асано, 65') Кёльн: Антони Модест, Луис Шауб (Ян Тильман, 61'), Ондрей Дуда (Яннес-Килиан Хорн, 61'), Флориан Кайнц (Кингсли Шиндлер, 80'), Салих Озкан, Деян Любичич (Марк Ут, 65'), Йонас Хектор, Тимо Хюберс, Лука Килиан, Бенно Шмиц (Кингсли Эхизибуэ, 80'), Marvin Schwaebe Предупреждения: Йонас Хектор (60'), Яннес-Килиан Хорн (85'), Марк Ут (90 + 2')
«Бохум», набрав 24-е очко, остался одиннадцатым в турнирной таблице, а «Кельн», добыв 29-е очко, поднялся на седьмую строчку.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Бохум» в следующем туре 4 февраля сыграет в гостях с «Гертой», а «Кельн» на следующий день примет «Фрайбург».