Фабио Каннаваро может возглавить «Эвертон»

Бывший главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китаяможет возглавить «Эвертон», сообщает Daily Express.

48-летний итальянец уже провел встречу с руководством мерсисайдского клуба. Сообщается, что помимо Каннаваро на пост претендуют еще 2 специалиста, среди них — бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги с 19 очками в 19 матчах. 16 января руководство клуба уволило Рафаэля Бенитеса с должности главного тренера.

Каннаваро — чемпион мира в составе сборной Италии и обладатель награды «Золотой мяч» по итогам 2006 года. Итальянец является безработным с сентября 2021 года, до этого он 4 года возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд».