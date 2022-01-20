«Унион» и «Фрайбург» пробились в четвертьфинал Кубка Германии

Хозяева открыли счет благодаря автоголу Рани Хедиры. В концовке также забил Суат Сердар.
За гостей отличились Андреас Фогльзаммер и Робин Кнохе, а Никлас Штарк поразил собственные ворота.
Футбол. Германия. Кубок
Герта — Унион 2:3
Голы: 0:1 Андреас Фогльзаммер (11'), 0:2 Никлас Штарк (автогол) (50'), 1:2 Рани Хедира (автогол) (54'), 1:3 Робин Кнохе (55'), 2:3 Суат Сердар (90 + 5') Герта: Александер Шволов, Лукас Клюнтер (Петер Пекарик, 46'), Никлас Штарк (Linus Gechter, 58'), Дедрик Боята, Максимилиан Миттельштедт, Сантьяго Аскасибар (Кевин-Принс Боатенг, 75'), Лука Тусар, Марко Рихтер (Мизьян Маолида, 46'), Владимир Дарида (Дейви Зельке, 87'), Суат Сердар, Исак Бельфодиль Унион: Андреас Фогльзаммер (Кевин Бехренс, 64'), Макс Крузе (Шеральдо Бекер, 71'), Гриша Прёмель, Рани Хедира, Левин Эцтунали (Генки Харагути, 64'), Бастиан Очипка, Доминик Хайнц (Пауль Еккель, 90'), Робин Кнохе, Тимо Баумгартль, Юлиан Рюэрсон (Кристофер Триммель, 71'), Андреас Люте Предупреждения: Суат Сердар (15'), Левин Эцтунали (43')
В параллельном матче «Хоффенхайм» потерпел домашнее поражение от «Фрайбурга» со счетом 1:4.
Дубль в составе победителей сделал Винченцо Грифо, еще по мячу забили Кевин Шаде и Эрмедин Демирович.
Защитник гостей Нико Шлоттербек поразил свои ворота.
Футбол. Германия. Кубок
Хоффенхайм — Фрайбург 1:4
Голы: 0:1 Винченцо Грифо (10'), 0:2 Винченцо Грифо (пенальти) (36'), 1:2 Нико Шлоттербек (автогол) (52'), 1:3 Kevin Schade (55'), 1:4 Эрмедин Демирович (68') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Акпогума (Мунас Даббур, 46'), Стефан Пош, Кевин Фогт (Беньямин Хюбнер, 77'), Крис Ричардс, Давид Раум, Деннис Гайгер, Ангело Штиллер (Андрей Крамарич, 46'), Кристоф Баумгартнер (Себастьян Руди, 75'), Ила Бебу, Жоржиньо Рюттер (Якоб Бруун Ларсен, 69') Фрайбург: Эрмедин Демирович (Роланд Шаллаи, 72'), Винченцо Грифо (У Ён Чон, 71'), Лукас Хёлер (Нильс Петерсен, 84'), Kevin Schade (Мануэль Гульде, 60'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн (Янник Кайтель, 86'), Кристиан Гюнтер, Нико Шлоттербек, Филипп Линхарт, Лукас Кюблер, Марк Флеккен Предупреждения: Kevin Schade (27'), Крис Ричардс (32'), Деннис Гайгер (80')
В числе четвертьфиналистов оказались следующие команды: «Унион», «Фрайбург», «Санкт-Паули», «Карлсруэ», «Ганновер», «Гамбург», «РБ Лейпциг» и «Бохум».
Пары определят в процессе жеребьевки, которая состоится 23 января.