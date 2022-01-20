Переговоры «Зенита» и «Ювентуса» по Азмуну зашли в тупик

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
По информации Tuttosport, переговоры между клубами зашли в тупик. «Ювентус» не хочет платить за иранского форварда пять миллионов евро, которые требует «Зенит».
Туринский клуб, как отмечается, готов отдать за Азмуна один миллион евро, мотивируя свою позицию тем, что контракт игрока с «Зенитом» истекает в конце этого сезона.
Еще одним претендентом на Азмуна остается французский «Лион».
В текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.