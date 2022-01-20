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    «Арсенал» и «Ливерпуль» назвали составы на полуфинал Кубка лиги

    «Арсенал» — «Ливерпуль» : прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ливерпуля» на ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги.

    «Ливерпуль» — «Арсенал»
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    «Ливерпуль» — «Арсенал»

    Первая игра завершилась вничью со счетом 0:0. Победитель этого противостояния сразится в финале с «Челси».

    «Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни, Локонга, Эдегор, Сака, Смит-Роу, Мартинелли, Ляказетт.

    «Ливерпуль»: Келлехер, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Гордон, Жота, Фирмино.

    Календарь и таблица АПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2.61, на успех «Арсенала» — 3.65, на ничью — 3.66. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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