Примера. «Бетис» разгромил «Алавес», «Севилья» в гостях у «Валенсии»

С 16 по 20 января проходят матчи 21 тура чемпионата Испании по футболу

«Эльче» — «Вильярреал» 1:0

«Эльче» на своём поле сыграл против «Вильярреала» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В первом тайме был лишь один опасный момент, который создал «Эльче» на 31-й минуте матча, Диего Гонсалес бил со штрафного со средней дистанции, но не хватило нескольких сантиметров — выше ворот.

Во втором тайме Лукас Бойе принял отличную передачу в штрафной и красиво пробил в левый угол ворот, таким образом принёс победу «Эльче».

Примера. 21-й тур «Эльче» — «Вильярреал» — 1:0 (0:0) Голы: Бойе, 78 (1:0)«Эльче»: Бадиа, Диего Гонсалес, Верду, Барраган, Мохика, Херард Гумбау (Марконе, 84), Маскарель, Каррильо, Пере Милья, Тете Моренте (Хосан, 76), Лукас (Бойе, 66)«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт (Марио Гаспар, 75), Эступиньян (Педраса, 75), Морено (Иборра, 85), Парехо (Раба, 85), Капуэ, Морено, Пино, Мойсес Гомес (Джексон, 69)Предупреждения: Верду 10, Мохика 87, Диего Гонсалес 90, Пере Милья 90 — Парехо 81, Капуэ 90, Иборра 90

«Вильярреал» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 29 очков, а «Эльче» поднялся на 15-ю строчку и в их активе 22 очка.

«Бетис» — «Алавес» 4:0

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Алавесом» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил нападающий Борха Иглесиас, еще по мячу забили полузащитник Серхио Каналес и форвард Хуанми.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Алавес 4:0 Голы: 1:0 Борха Иглесиас (11'), 2:0 Серхио Каналес (29'), 3:0 Борха Иглесиас (41'), 4:0 Хуанми (54') Бетис: Клаудио Браво, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Хуан Миранда, Родригес Гидо (Вилльям Карвалью, 71'), Андрес Гуардадо, Серхио Каналес (Родриго Эрнандес, 72'), Набиль Фекир (Виктор Камараса, 84'), Хуанми (Диего Лайнес, 83'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 72') Алавес: Эдгар Мендес, Хоселу (Miguel de la Fuente, 75'), Луис Риоха, Гонсало Эскаланте (Томас Пина, 46'), Антонио Мойя (Мануэль Гарсия, 46'), Давид Хасон (Альберто Родригес, 46'), Рубен Дуарте (Хави Лопес, 48'), Виктор Лагуардия, Мэттью Миазга, Мартин Агиррегабирия, Фернандо Пачеко Предупреждения: Эдгар Гонсалес (72'), Андрес Гуардадо (81')

«Бетис» закрепился на третьем месте Ла Лиги с 37-ю очками, в активе «Алавеса» 18-я строчка и 17 баллов.

Календарь и таблица испанской Примеры

Следующий матч севильцы проведут дома против «Эспаньола» 21 января, а «Алавес» примет «Барселону» двумя днями позже.

«Кадис» — «Эспаньол» 2:2

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Кадис» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» — 2:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости — Ману Морланес отличился с передачи Серхи Дардера.

На 54-й минуте нападающий «Кадиса» Альваро Негредо сравнял счет, а на первой добавленной минуте он ассистировал Ивану Алехо.

Но на шестой компенсированной минуте Рауль де Томас сравнял счет. Второй ассист на свой счет записал Дардер.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Эспаньол 2:2 Голы: 0:1 Мануэль Морланес (10'), 1:1 Альваро Негредо (55'), 2:1 Иван Алехо (90 + 1'), 2:2 Рауль Де Томас (90 + 6') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен (Raul Parra, 78'), Кала Хуан (Виктор Чуст, 46'), Fali, Альфонсо Эспино, Сальва Санчес (Иван Алехо, 73'), Алекс Фернандес, Феде Сан Эметерио, Альберто Переа (Сантьяго Арсамендия, 68'), Энтони Лосано (Рубен Собрино, 73'), Альваро Негредо Эспаньол: Рауль Де Томас, Хавьер Пуадо, Оскар Мелендо (Лоренсо Морон, 83'), Адриан Эмбарба (Николас Рибаудо, 64'), Мануэль Морланес, Серхи Дардер, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро (Давид Лопес, 90'), Серджи Гомес, Оскар Хиль (Алейш Видаль, 64'), Диего Лопес Предупреждения: Fali (46'), Альфонсо Эспино (58'), Леандро Кабрера (79')

«Эспаньол» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Кадис» идет на предпоследней строчке.

«Сельта» — «Осасуна»

19 января, 21:00 мск

«Валенсия» — «Севилья»

19 января, 23:30 мск

«Мальорка» — «Реал Сосьедад»

20 января, 21:00 мск

«Хетафе» — «Гранада»

20 января, 21:00 мск

«Барселона» — «Райо Вальекано»