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    Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что будет играть как минимум до 40 лет.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку.

    Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет.

    Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется», — приводит слова Криштиану Daily Mail.

    В начале февраля Роналду исполнится 37 лет.

    Роналду провел в текущем чемпионате Англии 16 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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