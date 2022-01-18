Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед»заявил, что будет играть как минимум до 40 лет.

«У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку.

Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет.

Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется», — приводит слова Криштиану Daily Mail.

В начале февраля Роналду исполнится 37 лет.

Роналду провел в текущем чемпионате Англии 16 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.