Фергюсон назначен и. о. главного тренера «Эвертона»

Исполняющим обязанности главного тренербыл назначен, который был ассистентом Рафаэля Бенитеса.

50-летний шотландец будет руководить командой в ближайших играх. Ему будут помогать Лейтон Бейнс и Джон Эббрелл, а также тренер вратарей Алан Келли.

Фергюсон играл за «Эвертон» с 1994 по 1998 и с 2000 по 2006 год. Шотландец уже занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Эвертона» в 2019 году после увольнения Марку Силвы.

Напомним, что пост главного тренера «Эвертона» стал вакантным 16 января, когда был уволен испанец Рафаэль Бенитес.

«Ириски» одержали только одну победу в чемпионате Англии с сентября и занимают 15-е место в таблице.

В заявлении клуба из Ливерпуля говорится, что имя нового постоянного главного тренера будет объявлено в надлежащее время.

