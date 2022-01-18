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    Фергюсон назначен и. о. главного тренера «Эвертона»

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    Исполняющим обязанности главного тренер «Эвертона» был назначен Данкан Фергюсон, который был ассистентом Рафаэля Бенитеса.

    Данкан Фергюсон
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    Данкан Фергюсон

    50-летний шотландец будет руководить командой в ближайших играх. Ему будут помогать Лейтон Бейнс и Джон Эббрелл, а также тренер вратарей Алан Келли.

    Фергюсон играл за «Эвертон» с 1994 по 1998 и с 2000 по 2006 год. Шотландец уже занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Эвертона» в 2019 году после увольнения Марку Силвы.

    Напомним, что пост главного тренера «Эвертона» стал вакантным 16 января, когда был уволен испанец Рафаэль Бенитес.

    «Ириски» одержали только одну победу в чемпионате Англии с сентября и занимают 15-е место в таблице.

    В заявлении клуба из Ливерпуля говорится, что имя нового постоянного главного тренера будет объявлено в надлежащее время.

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