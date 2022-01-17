Лунев получил серьёзную травму на тренировке «Байера»

Голкипер «Байера»получил серьезную травму.

Как сообщил в телеграм-канале агент россиянина Антон Смирнов, в воскресенье на тренировке в игровом эпизоде футболист повредил голеностоп.

По результатам МРТ стало известно, что у вратаря повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. Луневу потребуется операция, которую он перенесет в ближайшие несколько дней в Кельне. Срок восстановления составит 6-10 недель.

В текущем сезоне Лунев провел за леверкузенский клуб один матч, в котором пропустил один гол.