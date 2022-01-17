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    Лунев получил серьёзную травму на тренировке «Байера»

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    Голкипер «Байера» Андрей Лунев получил серьезную травму.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    Как сообщил в телеграм-канале агент россиянина Антон Смирнов, в воскресенье на тренировке в игровом эпизоде футболист повредил голеностоп.

    По результатам МРТ стало известно, что у вратаря повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. Луневу потребуется операция, которую он перенесет в ближайшие несколько дней в Кельне. Срок восстановления составит 6-10 недель.

    В текущем сезоне Лунев провел за леверкузенский клуб один матч, в котором пропустил один гол.

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