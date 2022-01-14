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    Черчесов оценил начало работы в «Ференцвароше»

    Футбол Ференцварош
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как у него проходит начало работы в новом клубе, который он возглавил в декабре прошлого года, сообщает «СЭ».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Мы решили отменить тренировочный лагерь в Испании. Из-за того, что десять человек болеют коронавирусом и три игрока находятся на Кубке Африки. А так все идет в рабочем режиме. Мы с клубом общаемся, получаем информацию, игроки работают, больные уже выздоравливают. Вчера Марко Марин тренировался, сегодня Мухамеда Бешича первый раз увидел. Будем потихоньку их собирать и приводить в общее состояние. Естественно, хочется, чтобы все были на поле, но это не только от нас зависит.

    Весь мир сейчас с этим живет. Не мы первые, не мы последние. Если нам перенесут первый тур после зимней паузы, а такая возможность есть, тогда слетаем в Испанию или в Турцию, проведем тот сбор, который отменили.

    Ждем, что будет на Кубке Африки. Например, наш форвард Сами Ммаэ не играл в первом матче за Марокко из-за травмы. Собираем всю информацию. Как бы смешно ни звучало, но я некоторых своих футболистов вообще не видел за эти десять дней. Потому что они сидят на карантине.» — сказал Черчесов.

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