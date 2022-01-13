«Вест Хэм» — «Норвич»: счет 2:0, обзор голов

Джаррод Боуэн Фото: globallookpress.com
Героем встречи стал полузащитник «молотобойцев» Джаррод Боуэн, который оформил дубль, забив на 42-й и 85 минутах поединка.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Хэм — Норвич Сити 2:0
Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (42'), 2:0 Джаррод Боуэн (84') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Аарон Крессвел, Мануэль Лансини, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Никола Влашич (Артур Масуаку, 78'), Майкл Антонио (Андрей Ярмоленко, 88') Норвич Сити: Теэму Пукки, Милот Рашица (Христос Дзолис, 72'), Adam Idah (Jonathan Rowe, 75'), Пшемыслав Плахета (Киран Довелл, 66'), Кенни Маклин, Пьерр Лис-Мелу, Брендон Уильямс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Максимилиан Ааронс, Тим Крул
«Вест Хэм Юнайтед» набрал 37 очков и вышел на 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич» с 10 очками на счету находится на последнем месте.