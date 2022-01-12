Аллегри мог возглавить «Реал»

Главный тренер «Ювентуса»весной 2021 года мог возглавить мадридский «Реал».

Данной информацией поделился его агент Джованни Бранчини.

«Аллегри был в одном шаге от назначения новым тренером "Реала" в мае. Все было решено, договор был согласован. Ему оставалось только поставить подпись на контракте. Но он решил вернуться в "Ювентус", — сказал Бранчини в интервью Sky.

Напомним, Аллегри во второй раз в карьере возглавил "Ювентус" в конце мая 2021 года. Ранее он тренировал туринцев с 2014 по 2019 и завоевал с ними пять чемпионских титулов и четыре Кубка Италии.