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    Аллегри мог возглавить «Реал»

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри весной 2021 года мог возглавить мадридский «Реал».

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Данной информацией поделился его агент Джованни Бранчини.

    «Аллегри был в одном шаге от назначения новым тренером "Реала" в мае. Все было решено, договор был согласован. Ему оставалось только поставить подпись на контракте. Но он решил вернуться в "Ювентус", — сказал Бранчини в интервью Sky.

    Напомним, Аллегри во второй раз в карьере возглавил "Ювентус" в конце мая 2021 года. Ранее он тренировал туринцев с 2014 по 2019 и завоевал с ними пять чемпионских титулов и четыре Кубка Италии.

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