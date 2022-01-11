Рангник: Думаю, «МЮ» хорошо отреагировал на поражение от «Вулвс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»подвел итоги матча третьего раунда Кубка Англии с «Астон Виллой» (1:0).

«Думаю, мы хорошо отреагировали на поражение от "Вулвс", именно этого от нас все ожидали. Мы знали, что против "Виллы" будет крайне тяжело. В первом тайме, думаю, мы играли хорошо и к перерыву могли вести 3:2 или 4:3.

Во втором тайме мы действовали на контратаках и в ряде эпизодов могли сыграть лучше. Иногда мы принимали неправильные решения, но после того как перешли на схему с ромбом в полузащите, мы стали больше контролировать игру.

В последние 20 минут мы еще больше контролировали игру. Когда было нужно, мы здорово бились всей командой. В итоге одержали хорошую победу и выполнили задачу — вышли в следующий раунд», — приводит слова Рангника BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где встретится с «Мидлсбро».