«Реал» разгромил «Валенсию», Бензема и Винисиус забили по два мяча

Мадридскийодержал победу надв домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 4:1 в пользу «Королевского клуба».

По два мяча в ворота гостей забили Карим Бензема и Жуниор Винисиус.

В составе гостей отличился Гонсалу Гедеш.

Бензема в этой игре забил 300-й и 301-й голы за «Реал». В истории клуба по данному показателю его опережают только Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323) и Альфредо Ди Стефано (308).

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги — 49 очков. «Валенсия» находится на девятой строчке — 28 очков.