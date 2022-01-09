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    «Реал» разгромил «Валенсию», Бензема и Винисиус забили по два мяча

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    Мадридский «Реал» одержал победу над «Валенсией» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 4:1 в пользу «Королевского клуба».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    По два мяча в ворота гостей забили Карим Бензема и Жуниор Винисиус.

    В составе гостей отличился Гонсалу Гедеш.

    Бензема в этой игре забил 300-й и 301-й голы за «Реал». В истории клуба по данному показателю его опережают только Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323) и Альфредо Ди Стефано (308).

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги — 49 очков. «Валенсия» находится на девятой строчке — 28 очков.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Валенсия 4:1
    Голы: 1:0 Карим Бензема (пенальти) (43'), 2:0 Винисиус Жуниор (52'), 3:0 Винисиус Жуниор (61'), 3:1 Гонсалу Гуэдеш (77'), 4:1 Карим Бензема (88') Предупреждения: Каземиро (14'), Эдер Милитао (26'), Кристиано Пиччини (51'), Юнус Муса (58'), Денис Черышев (84')
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