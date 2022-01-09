«Эмполи» — «Сассуоло»: счет матча 1:5, обзор голов

разгромилсо счетом 5:1 в матче 21-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дублями отметились Джакомо Распадаори и Джанлука Скамакка. Еще один гол провел Доменико Берарди, реализовав пенальти.

За хозяев забил Лайам Хендерсон. Отметим, что после удаления Маттиа Вити на 60-й минуте «Эмполи» играл в меньшинстве.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Сассуоло 1:5 Голы: 0:1 Доменико Берарди (пенальти) (13'), 1:1 Лиам Хендерсон (16'), 1:2 Джакомо Распадори (24'), 1:3 Gianluca Scamacca (67'), 1:4 Джакомо Распадори (71'), 1:5 Gianluca Scamacca (90 + 2') Предупреждения: Доменико Берарди (49'), Mattia Viti (59'), Mattia Viti (60'), Гиоргос Кирьякопулос (69'), Максим Лопес (79')

С 28 очками эти команды делят девятую позицию в турнирной таблице Серии А.