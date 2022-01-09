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    Артета: «Арсенал» действовал недостаточно хорошо и должен извиниться за это

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Ноттингем Форест
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет из Кубка Англии после поражения от «Ноттингем Форест» (0:1).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Соперник одержал победу, они забили, а мы нет. Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться за это. Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.

    Сегодня мы не смогли обыграть "Ноттингем Форест" в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы. Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось», — приводит слова Артеты BBC.

    Соперник «Ноттингем Форест» на стадии 1/16 финала станет «Лестер».

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