Артета: «Арсенал» действовал недостаточно хорошо и должен извиниться за это

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал вылет из Кубка Англии после поражения от «Ноттингем Форест» (0:1).

«Соперник одержал победу, они забили, а мы нет. Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться за это. Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.

Сегодня мы не смогли обыграть "Ноттингем Форест" в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы. Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось», — приводит слова Артеты BBC.

Соперник «Ноттингем Форест» на стадии 1/16 финала станет «Лестер».