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    «Челси» разгромил клуб из 5-го дивизиона в Кубке Англии

    «Челси» — «Честерфилд»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси
    В матче 1/32 Кубка Англии лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Честерфилдом» со счетом 5:1.

    «Челси»
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    «Челси»

    Голами в составе «Челси» отметились Тимо Вернер (6-я минута), Каллум Хадсон-Одои (18), Ромелу Лукаку (20), Андрес Кристенсен (39) и Хаким Зиеш (55).

    Единственный мяч гостей, представляющий пятый по силе дивизион, на счету Акваси Асанте (80).

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Челси — Честерфилд 5:1
    Голы: 1:0 Тимо Вернер (6'), 2:0 Каллум Хадсон-Одои (18'), 3:0 Ромелу Лукаку (20'), 4:0 Андреас Кристенсен (39'), 5:0 Хаким Зиеш (пенальти) (55'), 5:1 A.Asante (80')

    Таким образом, «аристократы» пробились в 1/16 Кубка Англии.

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