«Челси» — «Честерфилд»: счет матча 5:1, обзор голов

Голами в составе «Челси» отметились Тимо Вернер (6-я минута), Каллум Хадсон-Одои (18), Ромелу Лукаку (20), Андрес Кристенсен (39) и Хаким Зиеш (55).
Единственный мяч гостей, представляющий пятый по силе дивизион, на счету Акваси Асанте (80).
Футбол. Англия. Кубок ФА
Челси — Честерфилд 5:1
Голы: 1:0 Тимо Вернер (6'), 2:0 Каллум Хадсон-Одои (18'), 3:0 Ромелу Лукаку (20'), 4:0 Андреас Кристенсен (39'), 5:0 Хаким Зиеш (пенальти) (55'), 5:1 A.Asante (80')
Таким образом, «аристократы» пробились в 1/16 Кубка Англии.