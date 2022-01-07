«Краснодар» подпишет центрального защитника сборной Парагвая

Хуниор Алонсо Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Николо Скиры, «Краснодар» заплатит за 28-летнего футболиста восемь миллионов евро.
Еще два миллиона «Атлетико Минейро» может получить в виде бонусов.
Контракт Алонсо с «Краснодаром» будет рассчитан до 2026 года.
Done Deal! Junior #Alonso to #Krasnodar from #AtleticoMG for €8M + 2M as add-ons. Contract until 2026. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2022
В 2021 году Алонсо в составе «Атлетико Минейро» стал победителем чемпионата Бразилии.
Напомним, ранее на этой неделе «Краснодар» уволил главного тренера команды Виктора Гончаренко.