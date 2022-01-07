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    «Краснодар» подпишет центрального защитника сборной Парагвая

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    «Краснодар» в ближайшее время объявит о переходе центрального защитника «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниора Алонсо.

    Хуниор Алонсо
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    Хуниор Алонсо

    По информации известного журналиста Николо Скиры, «Краснодар» заплатит за 28-летнего футболиста восемь миллионов евро.

    Еще два миллиона «Атлетико Минейро» может получить в виде бонусов.

    Контракт Алонсо с «Краснодаром» будет рассчитан до 2026 года.

    В 2021 году Алонсо в составе «Атлетико Минейро» стал победителем чемпионата Бразилии.

    Напомним, ранее на этой неделе «Краснодар» уволил главного тренера команды Виктора Гончаренко.

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