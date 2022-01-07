«Краснодар» подпишет центрального защитника сборной Парагвая

в ближайшее время объявит о переходе центрального защитника «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая

По информации известного журналиста Николо Скиры, «Краснодар» заплатит за 28-летнего футболиста восемь миллионов евро.

Еще два миллиона «Атлетико Минейро» может получить в виде бонусов.

Контракт Алонсо с «Краснодаром» будет рассчитан до 2026 года.

В 2021 году Алонсо в составе «Атлетико Минейро» стал победителем чемпионата Бразилии.

Напомним, ранее на этой неделе «Краснодар» уволил главного тренера команды Виктора Гончаренко.