«Краснодар» подпишет центрального защитника сборной Парагвая

в ближайшее время объявит о переходе центрального защитника «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая

По информации известного журналиста Николо Скиры, «Краснодар» заплатит за 28-летнего футболиста восемь миллионов евро.

Еще два миллиона «Атлетико Минейро» может получить в виде бонусов.

Контракт Алонсо с «Краснодаром» будет рассчитан до 2026 года.

